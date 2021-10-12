فينغر يشير إلى إمكانية اعتماد كشف "آلي" لحالات التسلل في كأس العالم FIFA قطر 2022™

وقال مدرب أرسنال الانكليزي السابق خلال مؤتمر صحافي عقده في باريس "هناك فرصة جيدة بأن يتم الكشف عن حالات التسلل بطريقة آلية في 2022".

وتابع فينغر قبيل انعقاد ندوات مخصصة للتحكيم تبدأ اعتباراً من 20 الشهر الحالي حيث يعتبر "الأب الروحي" لها "إنني محتفظ بالسرية، لكنها ستكون التطورات التالية في التحكيم".

وأكد فينغر أن مساعي فيفا تقضي بإيجاد أسرع الحلول للمواقف الخلافية عبر استخدام التكنولوجيا، علماً ان بعض القرارات الخلافية بشأن حالات التسلل تتخذ في بعض الأحيان باستخدام تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR".

وكان فيفا أعلن في حزيران/يونيو 2020 أنه يدرس قرار تبديل التحكيم بحالات التسلل عن طريق "تطوير تقنية شبه آلية للإشارة إلى التسلل، من أجل تزويد الـ VAR بمعلومات إضافية من شأنها تبسيط عملية اتخاذ القرار وتطوير تحليل الصور".

ومن المتوقع أن يتم تسريع الجدول الزمني لهذا المشروع في ضوء كأس العالم 2022 في قطر (21 تشرين الثاني/نوفمبر - 18 كانون الاول/ديسمبر).

وكان فينغر اقترح في آذار/مارس الماضي على مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (إيفاب)، المسؤول عن سن قوانين اللعبة الشعبية الأولى، تعديل قاعدة التسلل من خلال استبعاد الحالات التي يظل فيها "جزء من الجسم يمكن للمهاجم التسجيل به" في وضع قانوني.

وضمن السياق ذاته، اعتبر رئيس الفيفا السويسري جاني إنفانتينو أن هذا التعديل يدخل ضمن اطار "جعل كرة القدم أكثر جاذبية" من خلال الترويج للعب الهجومي تحليل أكثر دقة لحالات يسمح بها الـVAR، حتى لو لم تتم برمجة أي تجارب بشأن التعديلات المقترحة.

وعن إقامة نهائيات كأس العالم كل سنتين عوضاً عن أربع، أكد فينغر أنه "منفتح" على جميع الاقتراحات و"يتفهم الإحجام، لأن هناك جانباً عاطفياً" بشأن هذه المسألة.

وارتفعت الأصوات المعارضة في عالم الكرة المستديرة احتجاجاً على زيادة وتيرة المنافسة، بدءاً من رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم السلوفيني ألكسندر تشيفيرين إلى مدرب منتخب فرنسا ديدييه ديشان، مروراً بنقابة اللاعبين المحترفين (فيفبرو) وروابط مشجعين من كل أنحاء العالم وأطراف عدة.

ومن المقرر أن يصدر فيفا تقريراً كاملاً في تشرين الثاني/نوفمبر قبل "قمة عالمية" بحلول نهاية العام.



