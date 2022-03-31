الكشف عن تصنيف المنتخبات المشاركة في كأس العالم FIFA قطر 2022™

وتمّ تقسيم المنتخبات على أربعة مستويات على أن يمنع التقاء منتخبين من ذات المستوى في مجموعة واحدة من مجموعات المونديال.

وتنص قوانين القرعة أيضاً على عدم التقاء منتخبين من ذات القارة في مجموعة واحدة (باستثناء القارة الأوروبية).

وستكون قطر ضمن المستوى الأول باعتبارها مستضيفة للمونديال، فيما أتى كل من المنتخب المغربي والمنتخب التونسي في المستوى الثالث، ومنتخب السعودية في المستوى الرابع.

ووضعت المقاعد الثلاثة المتبقية التي ستضمن تواجدها في كأس العالم من خلال الملحق في المستوى الرابع أيضاً.

ووفقاً للمستويات التي تمّ تقسيمها يبقى وقوع البرازيل وألمانيا في مجموعة واحدة وارداً نظراً لوجود البرازيل في المستوى الأول وألمانيا في المستوى الثاني، وكذلك الحال بالنسبة لإمكانية التقاء فرنسا بطلة كأس العالم مع وصيفتها كرواتيا في مجموعة واحدة أيضاً.

المستوى الأول: قطر، البرازيل، بلجيكا، فرنسا، الأرجنتين، إنكلترا، إسبانيا، البرتغال.

المستوى الثاني: المكسيك، هولندا، الدنمارك، ألمانيا، أوروغواي، سويسرا، أميركا، كرواتيا.

المستوى الثالث: السنغال، إيران، اليابان، المغرب، صربيا، بولندا، كوريا الجنوبية، تونس.

الممستوى الرابع: الكاميرون، كندا، الإكوادور، السعودية، غانا، المتأهل من ملحق آسيا وأميركا الجنوبية، المتأهل من ملحق أوقيانوسيا والكونكاكاف، المتأهل من الملحق الأوروبي.