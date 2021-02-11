كيميش: "كان عاماً رائعاً" من قبل beIN SPORTS February 11, 2021 22:09 1:32 دقيقة أكد اللاعب يوزوا كيميش بأن هذا العام كان رائعاً وذلك عقب تتويج بايرن ميونيخ بكأس العالم للأندية FIFA قطر 2020™ وتحقيق العملاق البافاري لسداسية تاريخية. مقابلات بايرن ميونيخ كأس العالم للأندية FIFA قطر 2020™ يوزوا كيميش -آخر الفيديوهات 1:32 دقيقة كيميش: "كان عاماً رائعاً" 0:26 دقيقة ليفاندوفسكي ينال جائزة أفضل لاعب في الموندياليتو 1:10 دقيقة جينياك: "نشعر بخيبة أمل" 3:00 دقيقة مراسم تتويج بايرن ميونيخ بلقب كأس العالم للأندية 4:20 دقيقة بايرن ميونيخ بطلاً لكأس العالم للأندية 0:55 دقيقة باولو مالديني في حوار خاص مع beIN SPORTS 3:59 دقيقة الخاطر يتحدّث عن نجاح قطر في استضافة الموندياليتو 0:44 دقيقة لحظات تاريخية للأهلي المصري في مونديال الأندية 1:27 دقيقة موسيماني فخور بأداء لاعبيه 1:20 دقيقة مراسم تتويج لاعبي الأهلي بـ"برونزية" الموندياليتو