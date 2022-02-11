توخيل قد يتواجد مع تشيلسي أمام بالميراس من قبل beIN SPORTS February 11, 2022 16:54 0:44 دقيقة أكد زولت لوف المدرب المساعد للألماني توماس توخيل أنّ الأخير قد يكون حاضراً في المشهد الختامي بكأس العالم للأندية المقامة في الإمارات والتي ستجمع فريق تشيلسي الإنكليزي ببالميراس البرازيلي. تقارير إخبارية كأس العالم للأندية تشيلسي توماس توخيل -آخر الفيديوهات 0:18 دقيقة ميلان يمدد عقد تيو إيرنانديز حتى 2026 3:23 دقيقة الألماني غروثير ينال ذهبية "الزلاجات الصدرية" 1:11 دقيقة ليهيتشكا يواصل التألق ويعبر إلى نصف نهائي روتردام 0:44 دقيقة توخيل قد يتواجد مع تشيلسي أمام بالميراس 0:50 دقيقة زوما ضمن تشكيلة وست هام لمواجهة ليستر سيتي 2:10 دقيقة ذهبية جديدة للنرويجية رويزلاند 0:45 دقيقة مدينة لوس أنجليس تتأهب لاستضافة مباراة السوبر بول 0:45 دقيقة جيمس ودورانت يختاران أعضاء فريقي مباراة كل النجوم 0:30 دقيقة الفنلندي ليفو نيسكانين يحرز ذهبية التزلج الريفي 0:40 دقيقة ذهبية ورقم قياسي عالمي للسويدي نيلس فان دير بول