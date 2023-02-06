وحسب المصادر فإنّ الإصابة التي تعرض لها كورتوا في حصة الإحماء قبل مواجهة مايوركا، ستمنعه كذلك من مرافقة الريال إلى المغرب للمشاركة في كأس العالم للأندية والتي يبدأها الملكي بطلُ أوروبا من نصف النهائي بملاقاة الأهلي المصري لتتواصل بالتالي متاعبُ الفريق مع الإصابات.

