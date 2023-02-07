الهلال السعودي يطمح لبلوغ المباراة النهائية على حساب فلامينغو من قبل beIN SPORTS February 7, 2023 10:36 2:16 دقيقة يطمح نادي الهلال السّعودي لمواصلة مشواره في كأس العالم للأندية المقامة بالمغرب وتجاوز فريق فلامينغو البرازيلي في نصف النهائي وذلك بعد تأهّله على حساب الوداد الرياضي المغربي. تقارير إخبارية فلامينغو كأس العالم للأندية الهلال -آخر الفيديوهات 0:41 دقيقة جوشوا يعلن عودته إلى الحلبات بمواجهة فرانكلين 2:12 دقيقة فلامينغو على موعد مع الهلال السعودي في نصف النهائي 2:16 دقيقة الهلال السعودي يتطلع للنهائي على حساب فلامينغو 0:54 دقيقة كولينا يأمل في تطوير تقنية الفيديو 2:05 دقيقة جماهير يونايتد تخلد الذكرى 65 لكارثة ميونيخ 0:37 دقيقة أليغري يتحدّث عن أهداف يوفنتوس الآنيّة 0:32 دقيقة "سيتي" متفاجئ من اتهامات رابطة الدوري الإنكليزي 0:46 دقيقة العربي يحتفظ بلقب كأس ولي العهد الكويتي 0:55 دقيقة تضامن عالمي مع ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا 0:34 دقيقة مصير كريستيان أتسو يثير قلق الاتحاد الغاني