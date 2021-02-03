الدوحة تتجهز لصافرة انطلاق كأس العالم للأندية FIFA قطر 2020™ من قبل beIN SPORTS February 3, 2021 14:41 4:19 دقيقة تتجهز العاصمة القطرية الدوحة لانطلاق منافسات كأس العالم للأندية FIFA قطر 2020™. تقارير إخبارية الأهلي المصري بايرن ميونيخ تيغريس المكسيكي أولسان هيونداي الدحيل كأس العالم للأندية FIFA قطر 2020™ -آخر الفيديوهات 9:27 دقيقة مدرب تيغريس يؤكد على صعوبة مواجهة أولسان 4:19 دقيقة الدوحة تتجهز لصافرة انطلاق "الموندياليتو" 0:29 دقيقة مصطفى محمد يبدع في ظهوره الأول مع غلطة سراي 2:52 دقيقة تيغريس وجماهيره يأملان بمشاركة براقة 1:02 دقيقة أولونغا مهاجم الدحيل يحترم الأهلي لكنه لا يخشاه 0:28 دقيقة أتلتيكو مدريد يعلن إصابة فيليكس بفيروس كورونا 0:24 دقيقة غوراديولا "السعيد" يريد مواصلة تحقيق الانتصارات 0:36 دقيقة يورغن كلوب يشيد بمدرب برايتون 0:54 دقيقة زياش جاهز لمباراة تشيلسي أمام توتنهام 1:12 دقيقة برشلونة يبحث عن الوصول لنصف نهائي كأس الملك