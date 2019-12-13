فراس بن أحمد – استاد جاسم بن حمد بنادي السد

وأشار التراوي إلى صعوبة المواجهة قائلاً: "هي مباراة صعبة أمام فريق كبير يملك إمكانيات محترمة، لديه كتيبة من اللاعبين الجيدين، يملكون فرديات وفنيات مميزة".

وأردف المدرب الذي سبق له أن لعب في كأس العالم للأندية في مناسبتين، مع النجم الساحلي ومع فريقه الحالي، قائلاً: "هي مشاركتنا الثانية توالياً والثالثة اجمالا، نسعى لتحقيق الفوز الأول لنا في مشاركاتنا في كأس العالم للأندية".

وتحدث التراوي عن أخطاء الماضي قائلاً: "جهزنا المباراة بشكل جيد، تجاوزنا أخطاء الماضي، ما حدث في كأس العالم للأندية الامارات 2018 أفقد الفريق تركيزه على المباريات بعد أن سُمح للجماهير بالدخول الى الفندق والتقاط الصور التذكارية ما كلف الفريق هزيمة قاسية أمام العين الاماراتي".

يذكر أن الاطار الفني للترجي بقيادة معين الشعباني منع تواجد الجماهير بفندق الإقامة في أسباير وأبعد اللاعبين عن التصريحات الصحفية خلال التدريبات من أجل التركيز على مواجهة بطل دوري أبطال آسيا.

وتطرق التراوي لخبرة الترجي في كأس العالم للأندية قائلاً: " الخبرة مطلوبة في هكذا مباريات، الترجي اكتسب الخبرة عقب مشاركاته في كأس العالم للأندية لذلك سنكون مطالبين بتقديم مباراة جيدة من أجل الفوز ".

وأضاف المدرب المساعد في فريق "باب سويقة": "علينا أن ننتصر خاصة وأننا نحتفل بمائوية الترجي. اللاعبون جاهزون ومستعدون لخوض تحد جديد".

كما أشاد التراوي بالمجموعة التي تتدرب تحت قيادة معين الشعباني قائلاً: "نملك فريقا فنياً تطور بشكل سريع والقادمون الجدد اندمجوا سريعاً في الأجواء وهو ما عاد بالنفع على الترجي".