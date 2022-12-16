وقال إنفانتينو في مؤتمر الفيفا: "النسخة الأولى ستكون في صيف 2025 وستكون أفضل الأندية في العالم مدعوة للمشاركة فيها، فيما ستناقش التفاصيل لاحقاً بالتفاوض مع اصاحب المصلحة. ستكون فعلياً بمثابة كأس العالم".
32 نادياً في نسخة 2025 من كأس العالم للأندية
وقال إنفانتينو في مؤتمر الفيفا: "النسخة الأولى ستكون في صيف 2025 وستكون أفضل الأندية في العالم مدعوة للمشاركة فيها، فيما ستناقش التفاصيل لاحقاً بالتفاوض مع اصاحب المصلحة. ستكون فعلياً بمثابة كأس العالم".
الاتحاد الدولي لكرة القدم كأس العالم للأندية جياني إنفانتينو