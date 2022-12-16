32 نادياً في نسخة 2025 من كأس العالم للأندية

من قبل beIN SPORTS December 16, 2022 13:14 كشف جياني إنفانتينو اليوم الجمعة عن مصادقة مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم على إقامة نسخة 2025 من كأس العالم للأندية بمشاركة 32 نادياً.