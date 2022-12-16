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كأس العالم FIFA قطر 2022™
كأس العالم للأندية

32 نادياً في نسخة 2025 من كأس العالم للأندية

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كشف جياني إنفانتينو اليوم الجمعة عن مصادقة مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم على إقامة نسخة 2025 من كأس العالم للأندية بمشاركة 32 نادياً.

AFP

وقال إنفانتينو في مؤتمر الفيفا: "النسخة الأولى ستكون في صيف 2025 وستكون أفضل الأندية في العالم مدعوة للمشاركة فيها، فيما ستناقش التفاصيل لاحقاً بالتفاوض مع اصاحب المصلحة. ستكون فعلياً بمثابة كأس العالم".
 

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