جارديم يدعو لإعادة النظر في نظام مونديال الأندية

وقال جارديم الذي يلتقي فريقه بتشيلسي الإنكليزي بطل أوروبا الأربعاء في أبوظبي، إن الأندية الأخرى تعاني الإرهاق بسبب جدول المباريات المزدحم.

وأضاف جارديم في مؤتمر صحافي الثلاثاء "من المجحف أن تخوض بعض الأندية أربع مباريات في ثمانية أيام وأندية أخرى مباراتين فقط وتخلد إلى الراحة".

تابع "أعتقد أنه يجب الاعتناء أكثر بالنظام، مع أيام إضافية للتعافي كي تحصل الأندية من آسيا وإفريقيا وكونكاكاف على فرص أفضل".

وفاز الهلال، بطل آسيا، على الجزيرة بطل الإمارات المضيفة بنتيجة عريضة 6-1 في الدور الثاني، والأهلي المصري بطل إفريقيا على مونتيري المكسيكي بطل كونكاكاف 1-صفر، فيما أُعفي تشيلسي وبالميراس البرازيلي بطل أميركا الجنوبية من خوض الدور الثاني ويستهلان مشاركتيهما من نصف النهائي.

ورأى جارديم ان فريقه استفاد من مواجهة الجزيرة المرهق بعد فوزه على بيراي التاهيتي 4-1 قبل ثلاثة أيام "أنا متأكد أن الأندية الأوروبية، وفي هذه الحالة تشيلسي، هي المرشحة دوماً، لا شك حيال ذلك، لكنهم يحصلون على أفضلية كبرى عندما نخلد إلى الراحة ليومين فقط".

وتابع "لديهم تشكيلة كاملة ونضرة. فوزنا في المباراة السابقة هو نتيجة ما حصل قبل يومين، لأن الجزيرة لعب قبل ذلك بيومين ".