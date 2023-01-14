تشافي يريد كسر رقم أنشيلوتي اللافت January 14, 2023 22:19 1:25 دقيقة أكد تشافي إيرنانديث مدرب برشلونة أهمية التتويج بلقب كأس السوبر الإسبانية حيث سيكون زاداً للفريق لبقية الموسم، مضيفاً أنّ عدم خسارة أنشيلوتي لأيّ نهائي منذ 2010 يُعد حافزاً له لكسر هذا الرقم. مقابلات كأس السوبر الإسباني كارلو أنشيلوتي تشافي إيرنانديث -آخر الفيديوهات 1:25 دقيقة تشافي يريد كسر رقم أنشيلوتي اللافت 3:58 دقيقة مارسيليا يحقق فوزاً كبيراً على لوريان 0:55 دقيقة التعادل السلبي يحسم مباراة إثيوبيا والموزمبيق 0:29 دقيقة تين هاخ يرى أن هدف مانشستر يونايتد كان صحيحاً 0:34 دقيقة لونس يبقي الضغط على باريس سان جيرمان 0:25 دقيقة رايو فاييكانو يستعيد توازنه وإشبيلية يسقط مجدداً 1:19 دقيقة أنشيلوتي يؤكد أهمية فوز ريال مدريد على برشلونة 1:09 دقيقة بيلينغهام منزعج من وضعية بوروسيا دورتموند 0:40 دقيقة أرتيتا يدرك أهمية الفوز على توتنهام 3:43 دقيقة برايتون يقسو على ليفربول ويهزمه بالثلاثة