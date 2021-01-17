وحسم الفريق الباسكي المباراة بهدف إينياكي ويليامس (94)، بعدما تعادلا 2-2 في الوقت الأصلي بثنائية الفرنسي أنطوان غريزمان (40 و77) مقابل هدفي أوسكار دي ماركوس (42) وأسيير فياليبر (90)، ليتوج بيلباو باللقب الثالث في تاريخه.

