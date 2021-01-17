وحسم الفريق الباسكي المباراة بهدف إينياكي ويليامس (94)، بعدما تعادلا 2-2 في الوقت الأصلي بثنائية الفرنسي أنطوان غريزمان (40 و77) مقابل هدفي أوسكار دي ماركوس (42) وأسيير فياليبر (90)، ليتوج بيلباو باللقب الثالث في تاريخه.
أتلتيك بيلباو يهزم برشلونة ويتوّج بلقب كأس السوبر
وحسم الفريق الباسكي المباراة بهدف إينياكي ويليامس (94)، بعدما تعادلا 2-2 في الوقت الأصلي بثنائية الفرنسي أنطوان غريزمان (40 و77) مقابل هدفي أوسكار دي ماركوس (42) وأسيير فياليبر (90)، ليتوج بيلباو باللقب الثالث في تاريخه.
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