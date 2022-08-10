مراسم تتويج ريال مدريد بكأس السوبر الأوروبية من قبل beIN SPORTS August 10, 2022 23:17 6:16 دقيقة بات مشهد تتويج ريال مدريد بالألقاب مألوفاً للغاية كل موسم، والسوبر الأوروبية هي اللقب الرابع للملكي عام 2022، بعد دوري الأبطال والليغا وكأس السوبر الإسبانية. تقارير إخبارية أينتراخت فرانكفورت الألماني كأس السوبر الأوروبية ريال مدريد كريم بنزيمة -آخر الفيديوهات 1:33 دقيقة مدرب أينتراخت فرانكفورت فخور بفريقه 1:21 دقيقة كورتوا: تعاملنا مع المباراة بالعقلية المناسبة 2:19 دقيقة أنشيلوتي: لم تكن مباراة سهلة 6:16 دقيقة مراسم تتويج ريال مدريد بكأس السوبر الأوروبية 5:07 دقيقة الملكي سوبر أوروبا 2:03 دقيقة استعدادات العربي والريان للقاء الأول في لوسيل 0:26 دقيقة تعادل الغرافة مع الوكرة وفوز أول للسيلية 3:41 دقيقة تباين الآراء في الجزائر حول دوري السوبر الإفريقي 2:43 دقيقة ترحيب مغربي بتنظيم دوري السوبر الإفريقي 0:42 دقيقة تقارير تتحدث عن نهاية حقبة خليلودزيتش مع المغرب