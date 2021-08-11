وأدخل مدرب تشيلسي توماس توخل الحارس المتخصص بركلات الترجيح الإسباني كيبا أريسابالاغا بدلاً من الحارس الأساسي السنغالي إدوار مندي، فكان عند حسن ظن مدربه بتصديه لركلتي المدافع الجزائري عيسى مندي وراوول ألبيول.

وكان النجم الدولي المغربي حكيم زياش افتتح التسجيل لتشلسي في الدقيقة 27 قبل أن يخرج لاحقًا بسبب إصابة في كتفه، وأدرك فياريال التعادل بفضل الدولي جيرارد مورينيو في الدقيقة 73.

وهو اللقب الثاني لتشيلسي في كأس السوبر الأوروبي بعد أوّل أحرزه عام 1998 بفوزه على ريال مدريد 1-صفر بفضل هدف من الأوروغوياني غوستافو بوييت (82).

ومنح توخل لاعب وسطه الفرنسي نغولو كانتي شارة القائد بعد قراره ترك قائده المعتاد الإسباني سيزار أزبيليكويتا على مقاعد البدلاء، قبل أن يدخل الأخير في الدقيقة 82 ويستعيد الشارة من تريفو تشالوبه الذي تحصل عليها بدوره اثر مغادرة الفرنسي في الدقيقة 65.

وتألف الخط الهجومي لفريق الـ "بلوز" من الثلاثي الألمانيين تيمو فرنر وكاي هافيرتس وزياش.

في المقابل، أشرك المدرب إيمري الوافد الجديد من ريمس المهاجم السنغالي بولاي ديا إلى جانب هداف النادي الدولي جيرارد مورينو.

افتتح تشيلسي التسجيل بفضل زياش بعد لعبة بدأت من منتصف الملعب وصلت إلى ماركوس ألونسو ومنه إلى هافيرتس على الجهة اليسرى أرسلها عرضية أرضية داخل المنطقة تابعها الدولي المغربي مباشرة في الشباك عجز الحارس سيرخيو أسنخو عن صدها (27).

وفي غفلة من دفاع تشيلسي أدرك فريق "الغواصات الصفراء" التعادل بفضل جيرارد مورينو بعدما استعاد ألبرتو مورينو الكرة مررها إلى السنغالي ديا داخل المنطقة ليعيدها بكعب قدمه إلى المهاجم الاسباني المندفع من الخلف سددها ساقطة في الزاوية العليا للمرمى (73).

واحتكم الفريقان إلى الوقت الإضافي من دون أن تتبدل النتيجة، قبل أن يبدأ سيناريو ركلات الترجيح حيث تصدى أريسابالاغا لركلتين مهدياً الفوز لفريقه.