ماذا قال غراهام بوتر قبل مواجهة مانشستر سيتي ؟ من قبل beIN SPORTS November 8, 2022 19:47 0:42 دقيقة أكد غراهام بوتر مدرب تشلسي أن الفريق سيدخل المواجهة ضد مانشستر سيتي بعزيمة تحقيق الفوز ولا شيء سواه بغضّ النظر عن قوة وقيمة الخصم. مقابلات تشلسي مانشستر سيتي كأس الرابطة الإنكليزية غراهام بوتر -آخر الفيديوهات 1:11 دقيقة إصابة مقلقة لماني قبل كأس العالم FIFA قطر 2022™ 4:55 دقيقة بوروسيا دورتموند يسقط على أرض فولفسبورغ 0:57 دقيقة غوارديولا يتحدّث عن حالة هالاند 0:42 دقيقة ماذا قال غراهام بوتر قبل مواجهة مانشستر سيتي ؟ 0:58 دقيقة كأس بيلي جين كينغ: أستراليا تتغلّب على سلوفاكيا 1:02 دقيقة هاميلتون ينال الجنسية البرازيلية الفخرية 0:45 دقيقة "كاس" تؤكد أهلية كاستيو لتمثيل الإكوادور 5:03 دقيقة أجواء استقبال المغربي عبد الرزّاق البدوي في الدوحة 5:07 دقيقة "كتارا" تعيش على وقع كأس العالم FIFA قطر 2022™ 5:17 دقيقة مدينة "لوسيل" تشهد أنشطة ثقافية متنوعة