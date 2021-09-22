أقيمت المباراة على ملعب ستامفورد بريدج معقل الـ"بلوز" وتمكن المهاجم الألماني تيمو فيرنر من تسجيل هدف تشيلسي في الدقيقة 54 قبل أن يتعادل كاميرون أرتشر في الدقيقة 64.

واستمر التعادل حتى نهاية الوقت الأصلي فلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح التي تفوق فيها تشيلسي بفضل تألق حارسه كيبا أريزابالاغا.

وصعد بذلك تشيلسي إلى الدور الرابع من البطولة، علماً أنه يسير بشكل رائع في مسابقة الدوري الممتاز إذ يتصدر حالياً ترتيب فرق المسابقة بالمشاركة مع ليفربول وكلاهما يمتلك 13 نقطة.

وقاد المهاجم الأيرلندي أرون كونولي فريقه برايتون إلى الدور الرابع عقب تسجيله لهدفين في شباك سوانزي سيتي في الدقيقتين 33 و38 على التوالي.

وواصل آرسنال عروضه الجيدة في الأسابيع الأخيرة محققاً فوزه الثالث على التوالي بتغلبه على ويمبلدون بثلاثية نظيفة أحرزها كل من ألكسندر لاكازيت من ركلة جزاء في الدقيقة 11 وأضاف إيميل سميث روي الهدف الثاني في الدقيقة 77 قبل أن يسجل المهاجم الشاب إدوارد نيكيتاه الهدف الثالث في الدقيقة 80.

وعقب انطلاقة كارثية في الدوري خسر خلالها المدفعجية في ثلاثة مباريات متتالية في الدوري استعاد الفريق توازنه وفاز على نوريتش سيتي وبيرنلي بهدف نظيف قبل أن ينتصر على ويمبلدون ويصعد للدور الرابع.

وصعد ليستر سيتي إلى الدور الرابع بنجاح أيضاً بعد تغلبه على مستضيفه ميلوول بهدف نظيف سجلها أديمولا لوكمان في الدقيقة 50.

قرعة الدور الرابع

وسحبت مساء الأربعاء قرعة الدور الرابع من المسابقة فجاءت كالتالي:

تشيلسي - ساوثهامبتون

أرسنال - ليدز

ستوك سيتي - برنتفورد

وست هام - مانشستر سيتي

ليستر سيتي - برايتون

بيرنلي - توتنهام

كوينز بارك رينجرز- سندرلاند

برستون - ليفربول