وأسفرت القرعة عن مواجهات مرتقبة أبرزها بين العراق المضيف والسعودية في المجموعة الأولى، وبين البحرين حاملة اللقب وقطر في المجموعة الثانية.

وتوزعت المنتخبات في المجموعتين على الشكل التالي:

- المجموعة الأولى: العراق - اليمن - السعودية - عمان

- المجموعة الثانية: البحرين - الكويت - قطر - الإمارات

وستقام البطولة بين 6 و19 كانون الثاني/يناير المقبل في البصرة حيث يراهن العراق على الحضور الجماهيري اللافت والمتوقع لإنجاح البطولة التي تتمتع باهتمام الجمهور العراقي، شأنه شأن بقية جماهير كرة القدم في المنطقة.

واستضاف العراق كأس الخليج أول مرة عام 1979 في العاصمة بغداد على استاد الشعب الدولي وتوج بلقب النسخة الخامسة.

وتنظم كأس الخليج مرة كل عامين، وأقيمت النسخة الأولى منها في البحرين عام 1970 بينما استضافت قطر النسخة الأخيرة عام 2019 وتوجت فيها البحرين باللقب الأول في تاريخها.