حققت البحرين فوزا مثيرا على الكويت 4-2 بعد مباراة مجنونة اليوم الاثنين لتحجز مكانها في نصف نهائي كأس الخليج العربي لكرة القدم.

وتساوت البحرين مع عمان التي خسرت أمام السعودية 1-3 نقاطا لكنها تفوقت بفارق الأهداف لتحتل المركز الثاني خلف الأخضر برصيد 4 نقاط.

سجل للبحرين علي جعفر مدن (45+1) وجاسم الشيخ (70) والبديل تياغو اغوستو هدفين (83 و90+3)، فيما سجل للكويت يوسف ناصر من ركلة جزاء (59) وأحمد الزنكي (85).

وألغى الحكم هدفا للكويت بداعي وجود خطأ على يوسف ناصر.

وفي نصف النهائي يوم الخميس القادم تلعب قطر مع السعودية من جهة، والبحرين مع العراق من حهة اخرى.

تفاصيل مباراة البحرين والكويت

د90+5 | نهاية المباراة بفوز البحرين 4-2 وبلوغها نصف النهائي لملاقة العراق كوصيفة للمجموعة الثانية خلف السعودية التي ستلاقي قطر في النصف النهائي الآخر.

د90+3- الكويت 2-4 البحرين | انفراد من تياغو يمنح الهدف الرابع للبحرين. الأحمر يؤكد عبوره إلى نصف النهائي.

د85- الكويت 2-3 البحرين | أحمد الزنكي البديل قلص الفارق بتسديدة بعيدة المدى. هذه النتيجة تبقي البحرين متأهلة مكان عمان.

د83- الكويت 1-3 البحرين | تياغو أغوستو أنهى هجمة بحرينية متقنة بعرضية أرضية في الشباك الكويتية. هذه النتيجة تؤهل البحرين إلى نصف النهائي كوصيفة للمجموعة الثانية.

د80- البديل تياغو أغوستو تبادل الكرة وواجه مرمى البحرين إلا أن تسديدته جانبت القائم الأيسر.

د70- الكويت 1-2 البحرين | جاسم الشيخ سدد كرة زاحفة بعيدة المدى عجز حارس الكويت التصدي لها. تقدم الأحمر مجدداً.

د 65 - يوسف ناصر يسجّل هدف التقدم للأزرق من هجمة مرتدة سريعة لكن الحكم يلغي الهدف بعد الرجوع لتقنية الفيديو المساعد (فار).

د59 - البحرين 1-1 الكويت | يوسف ناصر عادل الأرقام من ركلة جزاء. الكويت بحاجة لهدف ثانٍ من أجل ضمان العبور لنصف النهائي.

عمان تقص النتيجة إلى 2-1 أمام السعودية. الأخضر دائماً في الصدارة امام السلطنة ومن ثم البحرين ثالثة والكويت رابعة حتى اللحظات.

د50- ضغط كويتي متواصل وحصار مطلق للاعبي البحرين وسط استبسال دفاعي كبير للأحمر. التعادل المحقق ضاع على الأزرق مرتين في غضون ثلاث دقائق.

د46- انطلاق الشوط الثاني الحاسم.

د45+3- نهاية الشوط الاول بتقدم للبحرين التي ستسعى لتعزيز النتيجة للتأهل في حال بقيت عمان خاسرة امام السعودية. أما الكويت فتحتاج لقلب المباراة للتأهل أي لهدفين على أقل تقدير.

رغم تقدم البحرين، ما زالت عمان ثانية المجموعة خلف السعودية بفارق الاهداف عن الاحمر.

د45+1 - البحرين 1-0 الكويت | علي جعفر مدن توغل من الجهة اليسرى منفردا وسدد في الشباك الكويتية. تقدم مستحق للبحرين.

السعودية تعزز تقدمها بنتجة 2-0 على عمان. وهذا يبقي المملكة أولى امام منتخب السلطنة في المركز الثاني.

د40- مرة جديدة يوسف ناصر عنوان الخطر الكويتي، فالمهاجم الخطير ارتقى لكرة عرضية متقنة بتميز إلا أن رأسيته جانبت القائم البحريني بقلبل.

تنويه: في هذه الأثناء السعودية متقدمة على عمان بهدف ويعني ذلك أن منتخب المملكة يتصدر المجموعة امام منتخب السلطنة فيما الكويت ثالثة والبحرين رابعة.

د27- انفراد بحريني جديد سدد خلاله علي مدن تسديدة قوية تصدى لها حارس الكويتي ومن بعده الدفاع.

د15- البحرين أخطر من الكويت وأكثر مبادرة في الهجوم وسط نشاط ملحوظ لمهاجميها إلا ان الفريق يفتقر إلى اللمسة الأخيرة حيث التسرع واضح.

د10- تسديدة رأسية من يوسف ناصر أمسكها حارس البحرين سيد جعفر باقتدار.

د1- أول فرصة بحرينية خطيرة تسديدة من داخل المنطقة للاعب كامل الأسود تصدى لها حارس الكويت حميد يوسف باقتدار. تهديد مبكر جداًُ.

د1- انطلاق المباراة