وذكرت تقارير صحافية إماراتية أن "الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس نادي عجمان سيخلف بن غليطة في منصبه"، مؤكدة أنه سيتولى رئاسة لجنة موقتة للاتحاد إلى حين عقد الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد، وذلك بعدما تقدم أعضاء الاتحاد باستقالتهم أيضاً في أعقاب قرار بن غليطة.

وتأتي استقالة بن غليطة الذي انتخب رئيساً لاتحاد الكرة الإماراتي في 2016 على خلفية النتائج المخيبة للمنتخب الأول في استحقاقاته الأخيرة والتي أدت إلى إقالة المدرب الهولندي فان مارفيك الأربعاء.

وخسرت الإمارات أمام قطر 2-4 الاثنين لتحتل المركز الثالث في المجموعة الأولى في كأس الخليج الرابعة والعشرين "خليجي 24" برصيد ثلاث نقاط، وتفشل في التأهل إلى نصف النهائي.