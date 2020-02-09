سيرينا تنهزم وأميركا تتأهل بفضل الفوز في الزوجي

وبدت الولايات المتحدة مقبلة على الفوز والتأهل للنهائيات بعد تقدمها 2-0 يوم الجمعة عقب فوز سيرينا ومواطنتها صوفيا كينين بمباراتي الفردي الأوليين في ايفيريت بواشنطن.

لكن لاعبة لاتفيا إيلينا أوستابنكو أحيت أمال منتخب بلادها بالفوز على كينين المتوجة مؤخرا بلقب أستراليا المفتوحة 6-3 و2-6 و6-2 الليلة الماضية.

وتعززت فرص لاتفيا في العودة بفوز لاعبتها المصنفة 41 عالمياً أنستاسيا سيفاستوفا على سيرينا في مباراة مثيرة من ثلاث مجموعات بنتيجة 7-6 و3-6 و7-6 ليتعادل المنتخبان 2-2 ويتأجل الحسم إلى مباراة الزوجي بين أوستابنكو وسيفاستوفا من جهة وأليسون ريسك وبيثاني ماتيك ساندز من جهة أخرى.



ودخلت سيرينا هذه المباراة بعد تحقيق 14 فوزا في جميع مشاركاتها السابقة في البطولة.

ونجح الزوجي الأميركي الذي لم يكن مرهقاً مثل نظيره اللاتفي في الفوز 6-4 و6-صفر منقذا ماء وجه سيرينا وكينين ومانحا بلاده بطاقة التأهل للنهائيات التي ستقام في العاصمة المجرية بودابست في نيسان/ أبريل المقبل.

وتأهلت لنهائيات البطولة، التي سيشارك فيها لأول مرة 12 فريقاً، أيضاً منتخبات سويسرا وإسبانيا وبلجيكا وسلوفاكيا وألمانيا وروسيا وروسيا البيضاء إلى جانب فرنسا وأستراليا وجمهورية التشيك والمجر صاحبة الضيافة.

وقبل المواجهة الأميركية اللاتفية حققت الكندية الشابة ليلى آني فرنانديز مفاجأة كبيرة عندما تغلبت على السويسرية بليندا بنتشيتش المصنفة الخامسة عالمياً لكن مجهودها ذهب هباء بعد تأهل سويسرا إلى النهائيات.



وتأخرت كندا، التي خاضت المواجهة بدون بيانكا أندريسكو بطلة أميركا المفتوحة وأوجيني بوشار، 2-صفر يوم الجمعة لكن فرنانديز البالغ عمرها 17 عاماً والمصنفة 185 عالميا تغلبت على بنتشيتش بنتيجة 6-2 و7-6.

لكن القصة الخيالية لم تكتمل إذ فازت ييل تايشمان على الكندية جابي دابروفسكي، المتخصصة في مباريات الزوجي، بنتيجة 6-3 و6-4 لتحسم انتصار بلادها 3-1.

وبلغت إسبانيا النهائيات بعدما حسمت كارلا سواريز نافارو فوز بلادها على اليابان.

وتقدمت إسبانيا 2-صفر على اليابان يوم الجمعة ولم تهدر سواريز نافارو البالغ عمرها 31 عاما وقتا طويلاً لتحسم انتصارها على كورومي نارا بنتيجة 6-1 و6-3.

وشاركت نارا المصنفة 137 عالميا في اللحظات الأخيرة بعد استبعاد مواطنتها نعومي أوساكا المصنفة الأولى في اليابان بعد هزيمتها المخجلة أمام سارة سوريبيس تورمو يوم الجمعة.

وتغلبت روسيا الفائزة باللقب أربع مرات على رومانيا في كلوج إذ حسمت آنا بلينكوفا ونا كالينسكايا الانتصار في مباراة الزوجي الفاصلة ضد جاكلين أدينا كريستيان وإيلينا جابرييلا روس.

وتعادلت بلجيكا 1-1 مع كازاخستان يوم الجمعة لكن إليسه ميرتنز تغلبت على يوليا بوتينتسيفا بنتيجة 6-1 و7-6 ثم انتصرت كيرستين فليبكنز على زارينا دياس بمجموعتين متتاليتين لتحسم بلجيكا المواجهة لصالحها 3-1.

وأثبتت ألمانيا قوتها أمام البرازيل عندما حققت لورا سيغموند انتصارها الثاني في الفردي لتمنح بلادها تقدما لا يمكن تعويضه 3-صفر، ولتنتهي المواجهات بشكل عام بانتصار ألماني كاسح 4-0.

وأنهت سلوفاكيا آمال بريطانيا في براتيسلافا بعدما منحت هيذر واطسون الأمل للفريق الضيف بفوزها في المباراة الثالثة للفردي لكن آنا كارولينا شميدلوفا تغلبت على هارييت دارت لتبلغ سلوفاكيا النهائيات.

وانتصرت روسيا البيضاء 3-2 على هولندا بعد فوز ألياكسندرا ساسنوفيتش وأرينا سابالينكا على كيكي بيرتنز وديمي شورز 4-6 و6-3 و7-6 في مباراة الزوجي الفاصلة.

وتسير كأس الاتحاد على نهج كأس ديفيز لفرق الرجال بإقامة نهائيات تشارك فيها عدة منتخبات في مدينة واحدة حيث سيشارك 12 منتخبا في نهائياتها في بودابست في ابريل.



وستقسم المنتخبات إلى أربع مجموعات على أن يصعد الأول من كل مجموعة إلى الدور قبل النهائي.

وارتفع العائد المالي من البث التلفزيوني للبطولة التي ينظمها الاتحاد الدولي للتنس ونتيجة لذلك خصص المنظمون صندوقا للجوائز بقيمة 18 مليون دولار ستحصل اللاعبات على 12 مليون دولار فيما تذهب ستة ملايين إلى الاتحادات الوطنية.