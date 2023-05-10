وأحرز ستيفان عزيز هدف التقدّم لمصلحة المضيف التنزاني عند الدقيقة (64) فيما أمّن برنارد موريسون انتصار يانغ أفريكانز في آخر أنفاس المباراة (90+2) مقرّبًا فريقه من بلوغ المشهد الختامي.
يانغ أفريكانز على أعتاب نهائي كأس الاتحاد الإفريقي
وأحرز ستيفان عزيز هدف التقدّم لمصلحة المضيف التنزاني عند الدقيقة (64) فيما أمّن برنارد موريسون انتصار يانغ أفريكانز في آخر أنفاس المباراة (90+2) مقرّبًا فريقه من بلوغ المشهد الختامي.
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