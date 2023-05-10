وأحرز ستيفان عزيز هدف التقدّم لمصلحة المضيف التنزاني عند الدقيقة (64) فيما أمّن برنارد موريسون انتصار يانغ أفريكانز في آخر أنفاس المباراة (90+2) مقرّبًا فريقه من بلوغ المشهد الختامي.

