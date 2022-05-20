

وستكون مباراة نهضة بركان ذات حسابة معقدة أمام أورلاندو بيراتس نظراً لأهمية التركيز بجميع التفاصيل في المباريات النهائية.

سنتابع معكم خلال الساعات القادمة البث المباشر المرتبط في مباراة نهضة بركان وأورلاندو بيراتس إضافة لأهم مباريات اليوم المنقولة على قنواتنا.

البث المباشر لمباراة نهضة بركان وأورلاندو بيراتس سيكون اليوم الجمعة في العشرين من أيار/مايو في الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، وسنكون معكم في بث مباشر يغطي مباراة نهضة بركان القادمة وأهم مباريات اليوم.

مباراة نهضة بركان وأورلاندو بيراتس – مباشر

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