ماباسا بين الحظ العاثر وفرحة التدارك من قبل beIN SPORTS March 18, 2021 10:49 2:07 دقيقة تشيغوفاتسو ماباسا، مهاجم أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي، عاش أمسية خاصة أمس الأربعاء في مباراة فريقه أمام إنييمبا في كأس الاتحاد الإفريقي. تقارير إخبارية كأس الاتحاد الأفريقي أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي -آخر الفيديوهات 2:07 دقيقة ماباسا بين الحظ العاثر وفرحة التدارك 3:57 دقيقة قطبا شمال لندن من أجل العبور إلى ربع النهائي 3:10 دقيقة مباراة ميلان ومانشستر يونايتد – بث مباشر 2:34 دقيقة زياش: "نسير في الطريق الصحيح" 1:45 دقيقة توخيل: "تفوقنا وحسمنا التأهل بسبب روح الفريق" 5:11 دقيقة تشيلسي يعبر إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 4:01 دقيقة "بايرن" يكرّر فوزه على لاتسيو ويعبر لربع النهائي 0:28 دقيقة إصابة حارس مرمى إنتر هاندانوفيتش بفيروس كورونا 2:18 دقيقة لابورتا يُنصَّب رئيساً لبرشلونة 0:31 دقيقة النادي الصفاقسي يتعادل على أرض "جاراف"