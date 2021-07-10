فرحة هستيرية بعد تتويج الرجاء بلقب كأس الاتحاد الإفريقي من قبل beIN SPORTS July 10, 2021 23:11 1:18 دقيقة انطلق لاعبو الرجاء وكوادره للاحتفال بلقب كأس الاتحاد الإفريقي (الكونفدرالية) عقب الفوز على شبيبة القبائل الجزائري 2-1 بعد مباراة شاقة على الفريق المغربي. تقارير إخبارية كأس الكونفدرالية الأفريقية شبيبة القبائل كأس الاتحاد الإفريقي الرجاء الرياضي -آخر الفيديوهات 1:18 دقيقة فرحة هستيرية بعد تتويج الرجاء بلقب الكونفدرالية 4:25 دقيقة الرجاء بطلاً لكأس الكونفدرالية بعد مباراة عصيبة 0:47 دقيقة باخ يعترف بالأثر السلبي لغياب الجماهير 0:49 دقيقة كاين يتحدث عن مواجهته لبونوتشي وكيليني في النهائي 0:53 دقيقة ساوثغيت يسعى لكتابة تاريخ جديد للمنتخب الإنكليزي 0:46 دقيقة الملكة إليزابيث تتمنى حظاً سعيداً لإنكلترا 0:29 دقيقة قنواتنا تفوز بحقوق نقل بطولة الكأس الذهبية 13:15 دقيقة مانشيني يحذّر من قوة منتخب إنكلترا 11:20 دقيقة كيليني: "نمتلك الحافز اللازم لخوض نهائي اليورو" 0:36 دقيقة دجوكوفيتش وبيريتيني للبحث عن إنجاز تاريخي