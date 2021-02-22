وأسفرت القرعة التي سُحبت في مقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في مصر عن صدامات عربية - عربية أبرزها وقوع نهضة بركان المغربي حامل اللقب مع شبيبة القبائل الجزائري والرجاء المغربي مع بيراميدز المصري الوصيف.

وفي التالي المجموعات:

- المجموعة الأولى: إينييمبا النيجيري - وفاق سطيف الجزائري - أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي - أهلي بنغازي الليبي.

- المجموعة الثانية: نهضة بركان المغربي - شبيبة القبائل الجزائري - القطن الكاميروني - نابا ستارز الزامبي.

- المجموعة الثالثة: الفائز من النجم الساحلي التونسي ويونغ بافالوز الإيسواتيني - النادي الصفاقسي التونسي - ساليتاس البوركينابي - جاراف السنغالي.

- المجموعة الرابعة: الرجاء المغربي - بيراميدز المصري - نكانا الزامبي - الفائز من نامونغو التنزاني وبريميرو أغوستو الأنغولي.