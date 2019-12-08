نجح حسنية أغادير المغربي في تحقيق فوزه الثاني في دور المجموعات بتغلبه على مستضيفه بارادو الجزائري 2-0 لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة في كأس الاتحاد الإفريقي.

وافتتح مهدي أوبيلا التسجيل للضيوف من مخالفة منفذة بطريقة محكمة (26)، قبل أن ضيّع أصحاب الأرض ركلة جزاء إثر فشل يسري بورزوق في ترجمتها (37)، وبعد ثلاث دقائق من بداية الشوط الثاني وقع ياسين رامي هدف تعزيز النتيجة للفريق المغربي.

ولحساب المجموعة الثالثة، تعادل نهضة بركان المغربي مع مضيفه زاناكو الزامبي 1-1.

وتقدّم الضيف المغربي عبر جبريل واتارا (15) قبل أن ينجح زاناكو في معادلة النتيجة بفضل شارل زولو (25).

وضمن مباريات المجموعة الأولى حقق النادي المصري فوزاً كبيراً على ضيفه إينوغو رينجرز النيجيري بنتيجة 4-2.

افتتح أوستين أموتو التسجيل مبكراً (5)، وأضاف زميله أحمد ياسر الهدف الثاني (27)، ووقع مفتاح طقطق ثلاثية فريقه (48)، قبل أن يختتم حسان علي المهرجان التهديفي (83)، قبل أن يقلّص الفريق الضيف النتيجة بهدفي إيزيكوي شينونسو قبل دقائق من النهاية وسايدو سيمبوري مع نهاية المباراة.

ضمن المجموعة ذاتها، سحق بيراميدز المصري ضيفه نواذيبو الموريتاني بسداسية كاملة تداول على تسجيلها كل من محمد فاروق (10 و56) والبوركيني إيريك تراوري (32 و84) والغاني جون أنطوي (52) والإيفواري ويلفرد كانون (75) أهداف بيراميدز الذي حقق فوزه الثاني ورفع رصيده إلى 6 نقاط في الصدارة بفارق الأهداف عن مواطنه المصري.

وعن المجموعة الثانية، تغلب هورويا الغيني على النصر الليبي 3-0.

واحتاج هورويا 12 دقيقة فقط لتدوين الهدف الأول بواسطة لاعبه إيريتييه ماكامبو قبل أن يضيف زميله أريستيد بانسي الهدف الثاني (75)، وفي الأنفاس الأخيرة للقاء دوّن تفادزوا كوتينيو الهدف الثالث لصاحب الأرض.