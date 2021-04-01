السلامي: "تحملت الضغط" من قبل beIN SPORTS April 1, 2021 15:53 3:03 دقيقة أكد جمال السلامي، مدرب الرجاء البيضاوي، أنه تحمل الضغط في الفترة الأخيرة كي يحافظ الفريق على توازنه. تقارير إخبارية كأس الاتحاد الأفريقي الرجاء البيضاوي -آخر الفيديوهات 3:03 دقيقة السلامي: "تحملت الضغط" 0:35 دقيقة ميدفيديف يغادر ميامي من نصف النهائي 0:19 دقيقة نكسة جديدة لقائد ريال مدريد سيرخيو راموس 1:03 دقيقة بعد برشلونة..رايولا ووالد هالاند يتوجهان إلى مدريد 0:58 دقيقة إمكانية رفع عدد اللاعبين لأكثر من 23 في كل منتخب 2:34 دقيقة إدارة يوفنتوس تفكر في الاستغناء عن هذه الأسماء! 1:01 دقيقة ميلووكي يفسد بداية دراموند مع ليكرز 0:40 دقيقة ساكاري تقصي أوساكا من ربع نهائي ميامي 4:25 دقيقة إيطاليا تتخطّى ليتوانيا وتواصل نتائجها الملفتة 4:09 دقيقة إسبانيا تتصدّر بفوز سهل على كوسوفو