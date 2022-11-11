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كأس الاتحاد الأفريقي

نهضة بركان ينفصل عن مدربه عبد الحق بن شيخة

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أعلن نادي نهضة بركان المغربي الجمعة انفصاله عن مدربه الجزائري عبد الحق بن شيخة، غداة إقصائه من مسابقة كأس الاتحاد الإفريقي التي يحمل لقبها، فضلاً عن نتائج سلبية في الدوري المحلي.

AFP


وقال النادي في بيان نشره عبر حسابه على فيسبوك إن رئيسه اتفق مع المدرب بن شيخة "على الانفصال نظراً لتوالي النتائج السلبية محلياً وقارياً"، وذلك إثر اجتماع عاجل لتدارس وضعية الفريق "وفشله في بلوغ دور المجموعات من منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية".

وفشل الفريق المغربي في تحقيق ذلك الهدف عقب تعادله السلبي الأربعاء مع ضيفه الاتحاد المنستيري التونسي، بعدما فاز عليه الأخير ذهاباً بهدف دون مقابل.

وفقد بذلك فرصة الدفاع عن لقب البطولة التي توج بها الموسم الماضي للمرة الثانية، بعد تتويج أول في العام 2020.

 

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