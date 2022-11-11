نهضة بركان ينفصل عن مدربه عبد الحق بن شيخة



وقال النادي في بيان نشره عبر حسابه على فيسبوك إن رئيسه اتفق مع المدرب بن شيخة "على الانفصال نظراً لتوالي النتائج السلبية محلياً وقارياً"، وذلك إثر اجتماع عاجل لتدارس وضعية الفريق "وفشله في بلوغ دور المجموعات من منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية".

وفشل الفريق المغربي في تحقيق ذلك الهدف عقب تعادله السلبي الأربعاء مع ضيفه الاتحاد المنستيري التونسي، بعدما فاز عليه الأخير ذهاباً بهدف دون مقابل.

وفقد بذلك فرصة الدفاع عن لقب البطولة التي توج بها الموسم الماضي للمرة الثانية، بعد تتويج أول في العام 2020.