كأس الاتحاد الإفريقي: 7 فرق عربية في دور المجموعات

والفرق السبعة هي نهضة بركان المغربي، وصيف بطل النسخة الأخيرة، ومواطنه حسنية أغادير والمصري البورسعيدي وبيراميدز المصريان والنصر الليبي وبارادو الجزائري ونواذيبو الموريتاني.

وحوّل نهضة بركان خسارته ذهابا أمام فوسا جونيور من مدغشقر إلى فوز بخماسية نظيفة إيابا في بركان، وتغلب مواطنه حسنية أغادير على ضيفه غرين إيغلز النيجيري 2-1 إيابا بعدما تعادلا 1-1 ذهابا.

وجدد بيراميدز المصري فوزه على ضيفه يونغ أفريكانز التنزاني عندما تغلب عليه 3-صفر على ملعب الدفاع الجوي في القاهرة بعدما كان فاز عليه في عقر داره 2-1 ذهابا، وحذا حذوه المصري بفوزه على ضيفه كوت دور إف سي من السيشل 2-صفر بعدما كان تغلب عليه برباعية نظيفة ذهابا.

وضمن نواذيبو تأهله رغم خسارته أمام مضيفه تريانغل إف سي الزيمبابوي 2-3 إيابا وذلك لفوزه 2-صفر ذهابا في نواكشوط.

وعوض النصر سقوطه في فخ التعادل أمام ضيفه برولاين الأوغندي 2-2 ذهابا في القاهرة، إلى فوز ثمين بثنائية نظيفة إيابا، فيما أكرم بارادو وفادة كمبالا سيتي الأوغندي 4-1 بعدما عاد بتعادل سبلي ثمين ذهابا من كمبالا.

وتسحب قرعة دور المجموعات الأحد المقبل.