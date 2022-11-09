كأس الاتحاد الإفريقي: فيوتشر وبيراميدز إلى دور المجموعات

وكان الفريقان تعادلا بالنتيجة ذاتها الأسبوع الماضي فاحتكما إلى ركلات الترجيح لتحديد المتأهل إلى دور المجموعات.

وبلغ الدور ذاته مواطنه بيراميدز بفوزه على ضيفه نيجيليك من النيجر بثلاثية نظيفة، معوضاً خسارته صفر-1 ذهاباً.

كما تأهل الأخضر الليبي بفوزه الكبير على ضيفه بلاتو يونايتد النيجيري 3-صفر مستفيداً من هدفه خارج القواعد ذهاباً عندما خسر 1-4، واتحاد العاصمة الجزائري بفوزه على كاب تاون الجنوب إفريقي بهدف دون ردّ (صفر-صفر ذهاباً).

في المقابل، خرج الأهلي طرابلس الليبي والصفاقسي والنادي الإفريقي التونسيان من الدور الحاسم.

وخسر الأهلي طرابلس أمام مضيفه مارومو غالانتس الجنوب إفريقي صفر-3 بعدما اكتفى بفوز صعب 1-صفر ذهاباً.

وسقط الصفاقسي في فخ التعادل السلبي أمام ضيفه كارا التوغولي بعدما كان خسر 1-2 خارج قواعده ذهاباً، فيما خسر النادي الإفريقي أمام ضيفه يونغ أفريكانز التنزاني بهدف دون مقابل، بعدما عاد بتعادل سلبي ذهاباً من دار السلام.



سقوط نهضة بركان

فقد نهضة بركان المغربي لقبه القاري بتعادله مع ضيفه الاتحاد المنستيري التونسي سلباً في إياب الدور الحاسم.

وفشل نهضة بركان في تعويض خسارته صفر-1 ذهاباً وودع المسابقة التي توج بلقبها عامي 2020 و2022.

إلاّ أنّ مواطنه الجيش الملكي ضرب بقوة وسحق ضيفه دجوليبا المالي برباعية نظيفة.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بالتعادل السلبي.

في المقابل غادر النصر الليبي البطولة بتعادله مع ضيفه ريفرز يونايتد النيجيري 1-1 بعدما خسر صفر-5 ذهابا.