موعد مشاهدة نهائي كأس الاتحاد الآسيوي بين العهد و25 ابريل

موعد مباراة نهائي كأس الاتحاد الآسيوي

- د 05 أحمد زريق يسدد بيسراه كرة قوية جانبت القائم الأيسر للمرمى الكوري الشمالي.

- الحكم السيرلانكي ديلان بيريرا يطلق صافرة بداية المباراة من ستاد كوالامبور في العاصمة الماليزية وسط حضور جماهيري ضعيف للغاية.

- شارك العهد 8 مرات من قبل في كأس الاتحاد الآسيوي أفضل، إنجاز له نصف نهائي المناطق عام 2018، وربع النهائي عام 2005.

LINE-UPS | 4.25 SC 🇰🇵 🆚 Al Ahed 🇱🇧



📝 For the last time in the #AFCCup2019, here are your starting XIs for tonight's tournament finale! Who will make history and lift the trophy at Kuala Lumpur Stadium?#425vAHE | #AFCCupFinal pic.twitter.com/GItBI7Q76J — AFC Cup (@AFCCup) November 4, 2019

البث المباشر لمباراة العهد اللبناني و25 ابريل الكوري الشمالي الاثنين 4 نوفمبر انطلاقاً من الساعة 16:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة.

ويسبق المباراة استديو تحليلي يبدأ في 15:30 تبث فيه التقارير والأخبار الخاصة بالمباراة.

مباراة العهد و25 ابريل ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS HD 1.

مشاهدة مباراة العهد و25 ابريل في بث مباشر عبر الانترنت

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة مثل إعادة الأهداف واللقطات.

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