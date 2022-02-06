مشاهدة مباراة مصر والسنغال في بث مباشر

كيفية مشاهدة مباراة مصر والسنغال

مشاهدة مباراة مصر والسنغال في نهائي كأس الأمم الإفريقية متاحة لمشتركي beIN SPORTS مع الاستديو التحليلي الذي سيبدأ قبل انطلاق المباراة الختامية، إذ يسعى المنتخب المصري صاحب الرقم القياسي في عـدد مرات التتويج باللّقب لتعزيز سجلّه بلقب ثامن ويعوّل في ذلك على نجم ليفربول محمد صلاح أحد أبـرز لاعبي الفريق، لكن رغبة الفراعنة ستصطدم ببحث منافسهم السنغالي بقيادة نجمه ساديو ماني عن دخول قائمة المتوّجين إذ لم يسبق لأسود التيرانغا الظّفر بلقب البطولة من قبل.

موعد مباراة مصر والسنغال في نهائي أمم إفريقيا

موعد مباراة مصر والسنغال هو اليوم الأحد في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، ويمكنكم مشاهدة المباراة المرتقبة في بث مباشر على قناتي beIN SPORTS MAX 1 و beIN SPORTS MAX 2.

إضافة إلى البث التلفزيوني، تبث beIN SPORTS مباراة مصر والسنغال بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الإنترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

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