"كاف" يسلط عقوبات على منتخب جزر القمر من قبل beIN SPORTS January 27, 2022 22:00 0:48 دقيقة أوقعت لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم عقوبتي الغرامة والإيقاف بحق منتخب جزر القمر. تقارير إخبارية جزر القمر كأس أمم أفريقيا توتال إنرجيز - الكاميرون ٢٠٢١ -آخر الفيديوهات 6:08 دقيقة التعادل يحسم مواجهة الإكوادور والبرازيل 0:48 دقيقة "كاف" يسلط عقوبات على منتخب جزر القمر 0:45 دقيقة الاتحاد المالي لكرة القدم يحتجّ على التحكيم 0:52 دقيقة تغيير توقيت مباراة مصر والمغرب 0:26 دقيقة المنتخب السعودي على أعتاب التأهل لمونديال قطر 2022 0:37 دقيقة "كورونا" يحرم المنتخب التونسي من جهود الشعلالي 0:43 دقيقة تحسين سبل الوصول إلى ملعب أوليمبي أولوية الكاميرون 0:31 دقيقة الإمارات تتغلّب على سوريا في تصفيات مونديال 2022 0:29 دقيقة إيران تبلغ نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022™ 2:36 دقيقة عودة بالوتيلي إلى صفوف المنتخب الإيطالي تثير الجدل