الكبير يرفض التحجج بالغيابات لتبرير الخسارة من قبل beIN SPORTS January 20, 2022 23:20 3:56 دقيقة رفض مدرب منتخب تونس منذر الكبير التحجج بالغيابات لتبرير الهزيمة أمام غامبيا مؤكداً أن فريقه يملك من الأدوات ما يسمح له بمقارعة نيجيريا في ثمن النهائي. مقابلات منذر الكبير كأس أمم أفريقيا توتال إنرجيز - الكاميرون ٢٠٢١ -آخر الفيديوهات 3:56 دقيقة الكبير يرفض التحجج بالغيابات لتبرير الخسارة 3:52 دقيقة ليفربول يتخطى آرسنال ويواجه تشيلسي في النهائي 3:33 دقيقة مالي تتأهل إلى ثمن النهائي متصدرة للمجموعة السادسة 3:29 دقيقة تونس تبلغ ثمن النهائي في المركز الثالث 1:45 دقيقة جمال بلماضي يتحدث عن أسباب الخسارة أمام كوت ديفوار 0:54 دقيقة كأس العالم: طلب 1.2 مليون تذكرة خلال 24 ساعة 0:25 دقيقة جدول مباريات ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا 3:29 دقيقة غينيا الاستوائية تنتصر وجزر القمر تضمن التأهل 4:57 دقيقة كوت ديفوار تنهي مشوار الجزائر وتتصدر 1:48 دقيقة المنتخب القطري يواصل انتصاراته