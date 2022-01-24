ووجد منتخب الكاميرون صعوبات كبيرة أمام منتخب لعب منقوص الصفوف منذ الدقيقة 7 بعد طرد قائده نجيم عبدو، وحَرَسَ مرماه لاعب مدافع بالأصل هو شاكر الهدهور بسبب غياب الحراس الثلاثة عن التشكيلة.

وسجل للكاميرون كارل توكو إيكامبي 29، ومتصدر هدافي البطولة فينسيت أبو بكر 70.

فيما وقع على هدف جزر القمر يوسف مشنغاما 81 من ركلة حرة مباشرة رائعة للغاية.

وستلعب الكاميرون في ربع النهائي يوم السبت القادم، أمام منتخب غامبيا الذي سطّر تأهلاً تاريخياً إلى هذا الدور من مشاركته الأولى في الكأس القارية.

تفاصيل من مباراة الكاميرون × جزر القمر:

- نهاية اللقاء بفوز وتأهل منتخب الكاميرون على منافس مكافح وشجاع سطر اسمه في تاريخ البطولة جزر القمر.

- هدف د 81، جزر القمر تفعلها وتسجل هدف تقليص الفارق عبر واحد من أجمل أهداف البطولة وقع عليه يوسف مشنغاما من ركلة حرة مباشرة أسكنها المقص الأيمن لأونانا.

- 79 أونانا يتصدى لهدف محقق كاد أن يأتي من قدم لاعب جزر القمر الفاردو بن نبهان.

- د 73 فرصة خطيرة جداً من عبد الله علي محمد أبعدها حارس الكاميرون أونانا إلى ركنية.

- هدف، الدقيقة 70 فينسيت أبو بكر يضيف الثاني للكاميرون من انفراد تام بمرمى الهدهور، مُسجلاً هدفه السادس في البطولة.

- الدقيقة 60، منتخب جزر القمر يقوم بعمل جبار من خلال محاولاته لخطف هدف التعادل لكن كرات لاعبيه تفتقد لشيء من الدقة.

- د 53 رافيدين عبدالله كاد أن يعدل النتيجة لكن الكرة طالت عليه ووصلت للحارس الكاميروني بسهولة.

- د 49 شاكر الهدهور يقف سداً منيعاً أمام رأسية متصدر هدافي البطولة فينسيت أبو بكر.

- صافرة إنطلاق الشوط الثاني.

- نهاية الشوط الأول بتقدم صاحبة الضيافة الكاميرون بهدف وحيد، مقابل أداء جيد من جزر القمر.

- د 33 فرصة خطيرة جداً لجزر القمر تصدى لها حارس الكاميرون أونانا، عبر تسديدة أحمد موغني ثم تصدى أيضاً لمتابعة الكرة من قبل لاعب القُمر فؤاد باشيرو.

- هدف د 29 الكاميروني كارل توكو إيكامبي يعلن عن أول أهداف اللقاء بكرة أرضية لعبها في الزاوية البعيدة مستغلاً تمريرة فينسيت أبو بكر الحاسمة.

- منتصف الشوط الأول: منتخب جزر القمر يؤدي بشكل جيد بالنسبة للوضعية التي هو فيها، ينقل الكرة بالتمرير القصير، ويحاول قدر الإمكان إبطاء إيقاع منافسه.

- يبحث المنتخب الكاميروني بعد الطرد، عن الهدف من خلال التسديد استغلالاً لوجود لاعب مدافع بالأصل في مركز حراسة المرمى.

- د 07 بطاقة حمراء مبكرة للغاية من نصيب كابتن جزر القُمر نجيم عبدو، بعد تدخله على لاعب الكاميرون نيكولاس مومي نغيمالو، الحكم عاد للفار لكي يتخذ قراره.

- د 02 الحارس الكاميروني أندريه أونانا يتلقى كرة خطيرة مبكرة من حرة مباشرة نفذها سلماتا يوسف لكنه يبطل مفعولها بوقوفه الممتاز.

- د 01 الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما يطلق صافرة بداية اللقاء.

- شاكر الهدهور مدافع نادي أجاكسيو البالغ من العمر 30 عاماً، وبطول 1.75 متر سيكون في مركز حارس المرمى ضمن صفوف منتخب جزر القُمر.

- موفد beIN SPORTS: حارس جزر القمر أحمادا لم يتلقَ الموافقة للمشاركة أمام الكاميرون واختيار مدافع لتولي المهمة.