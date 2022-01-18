وكان المنتخب السنغالي تغلّب على زيمبابوي بهدف نظيف في الجولة الأولى قبل أن يتعادل مع غينيا من دون أهداف في الجولة الثانية فرفع رصيده إلى خمس نقاط في صدارة المجموعة الثانية بفارق نقطة أمام غينيا التي حسمت تأهلها أيضاً رغم خسارتها أمام زيمبابوي (1-2)، في حين حلّت مالاوي في المركز الثالث (4 نقاط) وبات يتعين عليها انتظار بقية نتائج المجموعات لمعرفة مصيرها، كواحدة من أفضل أربعة منتخبات احتلت المركز الثالث في المجموعات الست.

ورغم فوزها على غينيا، تذيلت زيمبابوي الترتيب وودعت المسابقة بفوز شرفي بعد خسارتها في الجولتين الأولى والثانية أمام كل من السنغال (0-1) ومالاوي (1-2) على التوالي.