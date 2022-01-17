وقال حارس الكاميرون الذي ضمن منتخب بلاده تواجده في دور الستة عشر عقب تصدره مجموعته برصيد 7 نقاط إن المباراة لم تكن سهلة مضيفاً أن "الفوز كان مهماً من أجل الثقة وتحقيق النقاط التسع لكن المباراة انتهت بالتعادل".
أندريه أونانا يعبّر عن خيبة أمله بالتعادل
وقال حارس الكاميرون الذي ضمن منتخب بلاده تواجده في دور الستة عشر عقب تصدره مجموعته برصيد 7 نقاط إن المباراة لم تكن سهلة مضيفاً أن "الفوز كان مهماً من أجل الثقة وتحقيق النقاط التسع لكن المباراة انتهت بالتعادل".
مقابلات أندريه أونانا كأس أمم أفريقيا توتال إنرجيز - الكاميرون ٢٠٢١