وقال حارس الكاميرون الذي ضمن منتخب بلاده تواجده في دور الستة عشر عقب تصدره مجموعته برصيد 7 نقاط إن المباراة لم تكن سهلة مضيفاً أن "الفوز كان مهماً من أجل الثقة وتحقيق النقاط التسع لكن المباراة انتهت بالتعادل".

