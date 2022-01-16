المنتخب الإيفواري يسعى لحسم تأهله إلى الدور المقبل من خلال تحقيقِ الفوز ورفع رصيدِه إلى ست نقاط بعدما حقق الفوزَ في الجولة الأولى على منتخب غينيا الاستوائية.

من جانبه، يسعى منتخبُ سيراليون إلى تحقيق نتيجة إيجابية وتأكيدِ أحقيتِه بالتعادل المحقق ضد حامل اللقب المنتخب الجزائري.

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وستبث مباراة منتخب الأفيال ونظيره السيراليوني اليوم الأحد في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، تلفزيونياً وعلى الإنترنت أيضاً إذ سيتمتع مشتركينا بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

