وستشهد المسابقة الكثير من المنافسة بعدما اتضحت صورة العديد من المنتخبات المتأهلة إلى ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا أو ما يسمى بدور الستة عشر في كأس الأمم الإفريقية.

وبعد أن كان منتخب الكاميرون أول المنتخبات المتأهلة إلى ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا ضمن كل من المنتخب المغربي والمنتخب النيجيري الوصول إلى ذات الدور، وستحسم جميع البطاقات رسمياً مساء الخميس في العشرين من يناير الحالي.



نظام التأهل الخاص بالمنتخبات المتأهلة ثم نهائي كأس أمم إفريقيا

ويتأهل 16 منتخباً إلى ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا بحسب نتائجهم في مجموعاتهم الست التي ضمت كل واحدة منها أربعة منتخبات، حيث صعد بطل ووصيف كل مجموعة إلى ثمن النهائي رفقة أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث.

ويترقب عشاق الكرة العربية التعرف على المنتخبات العربية المتأهلة إلى ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا بشغف كبير خاصة وأنّ حظوظ المنافسين على اللقب بدأت تتضح مع قرب نهاية دور المجموعات.

وفيما يتعلق بصدارة ووصافة كل مجموعة فيتم حسمها بناءً على عدد النقاط التي يجمعها كل منتخب علماً أنّ القاعدة تشير إلى الفصل بفارق المواجهات المباشرة كمعيار أول بين أي فريقين قد يتعادلا بالنقاط ومن ثم فارق الأهداف وبعدها أفضلية الأهداف ومن بعدها القرعة.