فرايبورغ يطيح ببايرن ميونيخ من كأس ألمانيا

وسجل للفائز نيكولاس هوفلر 27، ولوكاس هويلير 95 من ركلة جزاء، فيما وقع على هدف الفريق الخاسر الفرنسي دايو

أوباميكانو 19.

وفجر فرايبورغ وصيف بطل الموسم الماضي مفاجأة من العيار الثقيل عندما أطاح ببايرن ميونيخ حامل الرقم القياسي في عدد الألقاب في المسابقة كأس ألمانيا (20 لقباً).

ويلتقي الفريقان السبت في فرايبورغ في المرحلة السابعة والعشرين من الدوري.

ولحق فرايبورغ بأينتراخت فرانكفورت الذي كان أول المتأهلين بفوزه على ضيفه أونيون برلين 2-صفر.

وفشل النادي البافاري في بلوغ دور الاربعة للمسابقة للمرة الثالثة توالياً.

وهي الخسارة الأولى لبايرن ميونيخ في ثاني مباراة له بقيادة مدربه الجديد الألماني توماس توخل خليفة يوليان ناغلسمان المقال من منصبه.

وكان توخل يمني النفس بتأكيد بدايته الثمالية مع النادي البافاري بعدما قاده الى استعادة نغمة الانتصارات وصدارة البوندسليغا من خلال الفوز على غريمه التقليدي وفريقه السابق بوروسيا دورتموند 4-2 السبت.



