كفيتوفا لـbeIN SPORTS: "أحب هذه البطولة" من قبل beIN SPORTS March 8, 2021 11:24 1:30 دقيقة أكدت التشيكية بيترا كفيتوفا في لقاء حصري مع beIN SPORTS أنها تسعد دائما بالمشاركة في بطولة الدوحة للتنس المحكمة التنظيم،مضيفة أنها تتمنى أن تكون مثالا للأجيال الصاعدة وأن تتمكن من إبراز قوة المرأة. مقابلات بطولة قطر توتال المفتوحة للتنس بيترا كفيتوفا beIN SPORTS -آخر الفيديوهات 0:48 دقيقة لابورتا رئيساً جديداً لنادي برشلونة 3:58 دقيقة انتصار كبير لتوتنهام على كريستال بالاس 3:03 دقيقة مالك الجزيري يثمّن دعم الاتحاد القطري 1:07 دقيقة محمد وعد: أبارك لجماهير السد 1:03 دقيقة مصعب خضر: استحقينا لقب الدوري 0:29 دقيقة روبليف يتوّج بلقب بطولة روتردام 3:55 دقيقة مراسم تتويج الزعيم 3:41 دقيقة مانشستر يونايتد يحسم الديربي ويقفز للوصافة 2:17 دقيقة السد يحسم لقب الدوري القطري 4:00 دقيقة ديربي مدريد ينتهي على وقع تعادل يُفرح برشلونة