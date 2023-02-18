صفحة رابطة محترفاتِ التنس توثق فرحة شفيونتيك بعد إحرازها لقب بطولة قطر توتال إنرجيز المفتوحة 2023 من قبل beIN SPORTS February 18, 2023 20:25 1:06 دقيقة وثقت صفحةِ رابطة محترفاتِ التنس من خلال ِفيديو نشرتـُه على الصفحةِ الرسمية على تويتر فرحة َالبولنديةِ إيغا شفيونتيك بعدَ تتويجِها بلقبِ بطولة قطر توتال إنرجيز المفتوحة 2023. تقارير إخبارية إيغا شفيونتيك بطولة قطر توتال إنرجيز المفتوحة للتنس -آخر الفيديوهات 1:06 دقيقة فرحة شفيونتيك بعد تتويجها باللقب 0:25 دقيقة مباراة نيس ورانس تنتهي بالتعادل السلبي 2:52 دقيقة الرجاء يعود بفوز عريض من أرض سيمبا 1:30 دقيقة مراسم تتويج شفيونتيك بلقب بطولة قطر توتال إنرجيز 1:29 دقيقة شفيونتيك: "أنا فخورة بما حققته في البطولة" 3:18 دقيقة نوتينغهام يقتنص تعادلاً ثميناً من مانشستر سيتي 4:51 دقيقة بوروسيا مونشنغلادباخ يفاجئ بايرن ميونيخ 6:16 دقيقة شفيونتيك تحافظ على لقب بطولة قطر توتال إنرجيز 0:32 دقيقة الجواد عابس يتوج بجائزة السيف الذهبي 5:22 دقيقة آرسنال يقتنص فوزًا ثمينًا من أستون فيلا