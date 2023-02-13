انطلاق منافسات بطولةِ قطر توتال إنرجيز المفتوحة من قبل beIN SPORTS February 13, 2023 14:00 5:10 دقيقة انطلقت في ملاعبِ مجمع خليفة الدولي للتنس والإسكواش، منافساتُ بطولةِ قطر توتال إنرجيز المفتوحة للتنس 2023 ذاتُ الخمسِمائةِ نقطة وسط مشاركةِ عددٍ من نجماتِ اللعبة. تقارير إخبارية بطولة قطر توتال المفتوحة للتنس -آخر الفيديوهات 0:55 دقيقة ميلان وتوتنهام ينهيان استعداداتهما 0:44 دقيقة موخوفا تعبر إلى ثاني أدوار بطولة قطر توتال إنرجيز 0:37 دقيقة ميسي ومبابي ضمن قائمة سان جيرمان التي ستواجه بايرن 2:39 دقيقة الأولمبية القطرية تكشف عن فعاليات قرية الأدعم 3:40 دقيقة ليفربول يرفع شعار الفوز أمام إيفرتون 2:02 دقيقة تدشين دليل تعزيز النزاهة الرياضية في دولة قطر 0:45 دقيقة ريفر بليت يحقق فوزاً ثميناً على أرخنتينوس جونيورز 5:10 دقيقة انطلاق منافسات بطولةِ قطر توتال إنرجيز المفتوحة 3:48 دقيقة الدوري الألماني: أفضل 5 أهداف - الجولة 20 3:13 دقيقة الدوري الفرنسي: أفضل 5 أهداف - الجولة 23