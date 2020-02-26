تصوير: سامر الرجّال

وحققت جابر هذا الإنجاز بتخطيها المصنفة الثالثة على البطولة وعلى العالم وحاملة اللقب عام 2017، بواقع مجموعتين لمجموعة 6-4، 3-6، 6-3.

واستمرت المباراة لساعة و47 دقيقة، بذلت التونسية جهداً كبيراً فيها خصوصاً مع بوادر الإصابة عليها. لكنها أيضاً حظيت بمساندة جماهيرية رائعة.

وتابعت التونسية جابر موسمها المميز بعد وصولها إلى ربع نهائي بطولة أستراليا المفتوحة الشهر الماضي.

وستلعب جابر مع التشيكية بيترا كفيتوفا، الـ11 عالمياً، بعد أن تخطت اللاتفية يلينا أوستابينكو.

وتسعى أُنس (25 عاماً) المصنفة 44 على العالم، إلى الظفر باللقب في قطر لأول مرة بتاريخها.

وحققت جابر ما فشلت فيه في دورة دبي الأسبوع الماضي عندما خرجت من ثمن نهائي بصعوبة على يد الرومانية سيمونا هاليب في مباراة مثيرة، أرسلت فيها مرتين لحسم نتيجتها في صالحها في المجموعة الثالثة، وأنقذت ثلاث كرات كانت ستخرجها خالية الوفاض في الشوط الفاصل قبل أن تستسلم في الرابعة.