تصوير - سامر الرجال

وتجاوزت أنس جابر المصنفة (31) عالمياً منافستها الروسية بلينكوفا دون عناء بمجموعتين نظيفتين 6-2 و6-2 اليوم الثلاثاء.

وبدأت جابر المباراة بقوة عندما كسرت إرسال بلينكوفا مرتين وتقدمت بأربعة أشواط دون رد قبل أن تحسم المجموعة الأولى 6-2.

ولم ينفع المصنفة (69) عالمياً البداية الجيدة في المجموعة الثانية عندما تقدمت بشوط دون مقابل وذلك لأن النجمة التونسية حافظت على تركيزها ولعبت بجدية فكسرت إرسال منافستها مرتين وتقدمت 5-1 قبل إنهاء المجموعة 6-2 والمباراة التي استغرقت ساعة وتسع دقائق.





وكرست جابر تفوقها على بلينكوفا بالفوز عليها للمرة الثالثة توالياً من أصل ثلاث مواجهات وهي ستواجه التشيكية كارولينا بليسكوفا المصنفة الثانية على الدورة والسادسة عالمياً.