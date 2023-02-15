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دوري أبطال أوروبا
قطر توتال المفتوحة

بنشيتش تفوز على أزارينكا وتبلغ ربع نهائي بطولة قطر توتال إنـرجيز المفتوحة للتنس

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بلغت السويسرية بيلندا بنشيتش، التاسعة عالمياً، الدور ربع النهائي من بطولة قطر توتال إنـرجيز المفتوحة للتنس عقب فوزها اليوم الأربعاء على اللاعبة فيكتوريا أزارينكا بمجموعتين مقابل واحدة.

beIN SPORTS

وحسمت بنشيتش، السابعة في البطولة، المواجهة بنتيجة 1-6 و7-6 (7-4) و6-4.

فيكتوريا أزارينكا بطولة قطر توتال إنرجيز المفتوحة للتنس
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