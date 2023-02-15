بنشيتش تفوز على أزارينكا وتبلغ ربع نهائي بطولة قطر توتال إنـرجيز المفتوحة للتنس من قبل beIN SPORTS February 15, 2023 17:21 بلغت السويسرية بيلندا بنشيتش، التاسعة عالمياً، الدور ربع النهائي من بطولة قطر توتال إنـرجيز المفتوحة للتنس عقب فوزها اليوم الأربعاء على اللاعبة فيكتوريا أزارينكا بمجموعتين مقابل واحدة. beIN SPORTS وحسمت بنشيتش، السابعة في البطولة، المواجهة بنتيجة 1-6 و7-6 (7-4) و6-4. فيكتوريا أزارينكا بطولة قطر توتال إنرجيز المفتوحة للتنس السابق غوف إلى ربع نهائي بطولة قطر تو اقرأ التالي بيغولا تطيح بأوستابينكو وتبلغ اقرأ - آخر الأحداث February 15, 2023 19:08 ساكاري تنتصر على ألكسندروفا وتبلغ ربع النهائي February 15, 2023 18:40 شفيونتيك دون عناء إلى ربع النهائي February 15, 2023 17:40 بيغولا إلى ربع النهائي February 15, 2023 17:21 بنشيتش تفوز على أزارينكا وتبلغ ربع النهائي February 15, 2023 15:14 غوف إلى ربع نهائي بطولة قطر توتال إنرجيز المفتوحة February 14, 2023 19:07 اليونانية ماريا ساكاري تعبر إلى ثمن النهائي February 14, 2023 16:45 بينشيتش تتخطى توموفا بسهولة وتصعد إلى ثمن النهائي February 14, 2023 15:31 أوستابينكو تتخطّى كيز بنجاح February 14, 2023 13:20 كفيتوفا تسير بثبات إلى ثمن نهائي قطر توتال إنرجيز February 14, 2023 09:48 كوكو غوف تطمح لحصد لقب الفردي