بنشيتش تفوز على أزارينكا وتبلغ ربع نهائي بطولة قطر توتال إنـرجيز المفتوحة للتنس

من قبل beIN SPORTS February 15, 2023 17:21 بلغت السويسرية بيلندا بنشيتش، التاسعة عالمياً، الدور ربع النهائي من بطولة قطر توتال إنـرجيز المفتوحة للتنس عقب فوزها اليوم الأربعاء على اللاعبة فيكتوريا أزارينكا بمجموعتين مقابل واحدة.