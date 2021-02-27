استمرار توافد نجمات الكرة الصفراء للمشاركة في بطولة قطر توتال المفتوحة للتنس

تصوير - سامر الرجال

ووصلت الأوكرانية إيلينا سفيتولينا المصنفة الخامسة عالمياً إلى قطر، إذ ستسعى لتحقيق لقبها الأول في البطولة، بينما ستعمل التشيكية كارولينا بليسكوفا التي وصلت في الساعات الماضية على التتويج بلقبها الثاني بعد 2017.

وكانت النجمة المصرية ميار شريف التي حطت الرحال في الدوحة في وقت سابق، محط اهتمام العرب عموماً والمصريين خصوصاً، نظراً لتحقيقها إنجازاً تاريخياً للاعبات التنس المصريات ببلوغها ثاني أدوار بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى.

كما وصلت البيلاروسية أرينا سابالينا المصنفة الثامنة عالمياً والهولندية كيكي بيرتنز المصنفة 11 إلى الدوحة.

وتقام البطولة على ملاعب مجمع خليفة للتنس والاسكواش بين 1 و 6 أذار/مارس المقبل.

وفيما يلي صور وصول اللاعبات إلى قطر :