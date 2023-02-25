حسم ميدفيديف نهائي بطولة قطر إكسون موبيل المفتوحة للتنس بفوزه على البريطاني آندي موراي بمجموعتين دون رد 6-4 و6-4 اليوم السبت ليضمن تتويجه باللقب.

وأنهى المصنّف الثالث على البطولة المجموعة الأولى لصالحه خلال 54 دقيقة تقريباً بعدما نجح بكسر إرسال موراي في مناسبتين مقابل مرة للأخير.

وأظهر موراي منافسة شديدة في الثانية لكن ميدفيديف عرف كيف يحسم المجموعة لصالحه في الأمتار الأخيرة خلال 53 دقيقة تقريباً.

وسبق لميدفيديف المصنف الثامن عالمياً أن انتصر على موراي مرتين في 2019 و2022 دون أن يخسر أي مجموعة.

وهذه المرة الأولى التي يتوّج بها ميدفيديف باللقب منهياً حلم موراي المشارك ببطاقة دعوة في الفوز بالبطولة للمرة الثالثة بعد 2008 و2009.