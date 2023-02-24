ماذا قال موراي بعد بلوغه نهائي بطولة قطر إكسون موبيل المفتوحة للتنس ؟ من قبل beIN SPORTS February 24, 2023 19:44 1:01 دقيقة تحدّث البريطاني آندي موراي عن عبوره إلى نهائي بطولة قطر إكسون موبيل المفتوحة للتنس بعد تجاوزه عقبة التشيكي ييري ليهيتشكا اليوم الجمعة في نصف النهائي. مقابلات قطر إكسون موبيل آندي موراي بطولة قطر إكسون موبيل المفتوحة للتنس -آخر الفيديوهات 0:57 دقيقة جنوب السودان إلى نهائيات كأس العالم لكرة السلة 3:10 دقيقة أتليتيكو مدريد لتجاوز العقدة التي فرضها ريال مدريد 3:27 دقيقة ريال مدريد يختبر قدراته عندما يواجه أتليتيكو مدريد 1:01 دقيقة ماذا قال موراي بعد بلوغه النهائي ؟ 3:07 دقيقة فوز ثمين للهلال السوداني على القطن الكاميروني 1:17 دقيقة موراي يتجاوز ليهيتشكا بصعوبة ويبلغ النهائي 0:46 دقيقة لقب الزوجي من نصيب الثنائي بوبانا وإيبدن 0:45 دقيقة فلومينينسي البرازيلي يعلن عودة مارسيلو إلى صفوفه 4:28 دقيقة المريخ يقتنص فوزاً غالياً من شباب بلوزداد 0:35 دقيقة إيفرتون يمدد عقد حارسه جوردان بيكفورد