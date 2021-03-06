فراس بن أحمد

تصوير - سامر الرجال

وتنطلق منافسات البطولة التي تقام على ملاعب مجمع خليفة للتنس والإسكواش بين 8 و13 أذار/مارس بمشاركة العديد من نجوم الكرة الصفراء.

وأكد الاتحاد القطري للتنس في وقت سابق مشاركة فيدرر (39 عاماً) في بطولة قطر إكسون موبيل.

وقبل صعوده للطائرة متوجهاً للدوحة، تحدّث فيدرر عن عودته إلى الملاعب قائلاً: "أنا مستعد للذهاب للدوحة والعودة للمنافسات بعد غياب دام سنة. أنا متحمس وسعيد لذلك".

وتوّج الـ"مايسترو"، الذي يستهل الموسم الجديد من العاصمة القطرية الدوحة، باللقب في ثلاث مناسبات كانت أعوام 2005 و2006 و2011.

وبعد مرور نحو 9 سنوات، يعود فيدرر للمشاركة في بطولة قطر إكسون موبيل بعد أن بلغ في عام 2012 نصف النهائي لكنه أعلن انسحابه قبل مواجهة الفرنسي جو-ويلفريد تسونغا بسبب إصابة في الظهر.

وقال السويسري في تصريح تلفزيوني إنه سيعود إلى ملاعب التنس من خلال بطولة قطر إكسون موبيل المفتوحة للتنس.

ولم يلعب فيدرر البالغ من العمر 39 عاماً والمصنف الخامس عالمياً منذ بطولة أستراليا المفتوحة لعام 2020 وأجرى عملية جراحية أولى ثم ثانية في الركبة.

وأوضح فيدرر للتلفزيون السويسري SRF: "للمرة الأولى، أشعر أن ركبتي جاهزة للعب في البطولات مرة أخرى. يجب أن تكون جاهزًا عقليًا وبدنيًا للعب خمس مباريات في خمسة أيام، على سبيل المثال. لهذا السبب أعود إلى بطولة قطر في الدوحة".

وقرر اللاعب السويسري، المتوج بـ20 لقباً كبيراً، عدم المشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، أولى بطولات الغراند سلام، للمرة الأولى في مسيرته الاحترافية نظراً لعدم جاهزيته بعد أن توقف عن ممارسة أي نشاط رياضي منذ شباط/فبراير 2020 وتحديداً منذ خسارته نصف نهائي البطولة الأسترالية أمام الصربي نوفاك دجوكوفيتش.

وتواصل العاصمة القطرية استقبال نجوم التنس على غرار النمساوي دومينيك تييم، المصنف رابعاً على العالم والمتوج ببطولة أميركا المفتوحة للتنس 2020 (رابع دورات الغراند سلام)، والبلجيكي دافيد غوفان، المصنف 14 عالمياً.



